Курс валют от НБУ: гривня укрепилась к доллару и евро

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Нацбанк укрепил гривню
Фото: pixabay / StockSnap

Нацбанк укрепил гривню

На пятницу, 27 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,23 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 4 копейки.

Курс евро также снизился на 10 копеек и составляет 31,91 грн/€.

Курсы валют на 26.04.2018:

100 долларов США - 2623.0047

100 евро - 3191.6721

100 польских злотых - 753.4637

10 российских рублей - 4.1899

100 швейцарских франков - 2665.0569

100 юаней - 414.7075

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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