Курс валют от НБУ: евро укрепился

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Гривня стабильна к доллару, но ослабла к евро
Фото: Hyser

Гривня стабильна к доллару, но ослабла к евро

На вторник, 20 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,76 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 копейку.

При этом евро подорожал на 23 копейки – до 31,72 грн/€.

Курсы валют на 20.11.2018:

100 долларов США – 2776.4829

100 евро – 3172.6870

100 польских злотых – 732.8406

10 российских рублей – 4.2063

100 швейцарских франков – 2785.2577

100 юаней – 399.8396

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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