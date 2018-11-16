Курс валют от НБУ: гривня подорожала к доллару и евро

На пятницу, 16 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,77 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 копеек.
Евро тоже подешевел, но на 5 копеек – до 31,39 грн/€.
Курсы валют на 16.11.2018:
100 долларов США – 2777.4256
100 евро – 3139.8796
100 польских злотых – 731.3441
10 российских рублей – 4.1693
100 швейцарских франков – 2762.7626
100 юаней – 400.2498
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи
Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.Подписаться на рассылку
Комментарии
Правила комментирования