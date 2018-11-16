Курс валют от НБУ: гривня подорожала к доллару и евро

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Гривня укрепилась к валюте
Фото: пресс-служба НБУ

Гривня укрепилась к валюте

На пятницу, 16 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,77 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 копеек.

Евро тоже подешевел, но на 5 копеек – до 31,39 грн/€.

Курсы валют на 16.11.2018:

100 долларов США – 2777.4256

100 евро – 3139.8796

100 польских злотых – 731.3441

10 российских рублей – 4.1693

100 швейцарских франков – 2762.7626

100 юаней – 400.2498

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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