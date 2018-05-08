Курс валют от НБУ: евро существенно подешевел

На вторник, 8 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,29 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 1 копейку.

Курс евро также снизился, но на 19 копеек, и составил 31,29 грн/€.

Курсы валют на 08.05.2018:

100 долларов США - 2629.0191

100 евро - 3129.0585

100 польских злотых - 735.6087

10 российских рублей - 4.1920

100 швейцарских франков - 2615.3950

100 юаней - 412.9244

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.