Курс валют от НБУ: евро существенно подешевел

На вторник, 8 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,29 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 1 копейку.
Курс евро также снизился, но на 19 копеек, и составил 31,29 грн/€.
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Курсы валют на 08.05.2018:
100 долларов США - 2629.0191
100 евро - 3129.0585
100 польских злотых - 735.6087
10 российских рублей - 4.1920
100 швейцарских франков - 2615.3950
100 юаней - 412.9244
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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