Курс валют от НБУ: гривня ослабла к доллару и евро

На понедельник, 7 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,30 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 11 копеек.

Курс евро также вырос, но на 8 копеек, и составил 31,48 грн/€.

Курсы валют на 07.05.2018:

100 долларов США - 2630.5522

100 евро - 3148.5079

100 польских злотых - 740.0766

10 российских рублей - 4.1622

100 швейцарских франков - 2634.7347

100 юаней - 413.6623

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.