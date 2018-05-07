Курс валют от НБУ: гривня ослабла к доллару и евро

На понедельник, 7 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,30 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара вырос на 11 копеек.
Курс евро также вырос, но на 8 копеек, и составил 31,48 грн/€.
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Курсы валют на 07.05.2018:
100 долларов США - 2630.5522
100 евро - 3148.5079
100 польских злотых - 740.0766
10 российских рублей - 4.1622
100 швейцарских франков - 2634.7347
100 юаней - 413.6623
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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