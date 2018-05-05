Каким будет курс доллара до 11 мая – прогноз Atlant Finance

В настоящее время математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26-26,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынках.

Короткая неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках прогнозируемого диапазона.

В среду на валютном рынке гривня смогла частично потеснить доллар за счет слабой активности покупателей. Они надеялись, что продавцы будут более сговорчивыми с курсом, когда возникнет необходимость продать валюту, поступившую в течение праздничных дней в Украине и рабочих дней в мире. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил.

В четверг на межбанке доллар вырос на 5 копеек, гривня не смогла укрепиться даже в благоприятный для нее период. Покупатели валюты делали ставку на увеличение объемов обязательных продаж из-за календарных перекосов спроса и предложения после выходных в Украине. Зачисленная вторым мая экспортная выручка третьего числа вышла на рынок в размере 50% обязательных продаж. Это должно было снизить курс и увеличить объемы торгов. Продавцы оказались не готовы к активному снижению котировок и придерживали курс до конца, а "дочки" иностранных компаний начали покупать валюту для выплаты дивидендов. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил.

В пятницу на валютном рынке доллар снова вырос, причем уже с явным превышением спроса над предложением. Спрос обеспечивали "дочки" иностранных компаний, выводившие дивиденды, а также крупные импортеры энергоносителей и товаров широкого потребления. В свою очередь продавцы, чувствуя растущий спрос на валюту, опять не торопились заключать сделки, чем сыграли на повышение котировок и вывели доллар на новый психологический уровень – выше 26,3 грн/$ с дальнейшим прицелом на 26,4 грн/$. НБУ на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил, но активно выходил на рынок с покупкой доллара через "анонимные" соглашения в системе Matching.