Курс валют от НБУ: евро слегка вырос

Евро подорожал еще на 6 копеек

На вторник, 19 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,32 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 копейку.

Курс евро также вырос, но на 6 копеек и составил 30,57 грн/€.

Курсы валют на 19.06.2018:

100 долларов США - 2632.8987

100 евро - 3057.5853

100 польских злотых - 713.1228

100 российских рублей - 4.1474

100 швейцарских франков - 2646.3435

100 юаней - 408.8774

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.