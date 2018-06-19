Курс валют от НБУ: евро слегка вырос

На вторник, 19 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,32 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 копейку.
Курс евро также вырос, но на 6 копеек и составил 30,57 грн/€.
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Курсы валют на 19.06.2018:
100 долларов США - 2632.8987
100 евро - 3057.5853
100 польских злотых - 713.1228
100 российских рублей - 4.1474
100 швейцарских франков - 2646.3435
100 юаней - 408.8774
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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