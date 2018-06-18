Курс валют от НБУ: доллар резко подскочил в цене

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Доллар подорожал на 23 копейки, а евро подешевел на 24 копейки
Фото: PrivatFinance

Доллар подорожал на 23 копейки, а евро подешевел на 24 копейки

На понедельник, 18 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,31 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 23 копейки.

При этом курс евро снизился на 24 копейки и составил 30,51 грн/€.

Курсы валют на 18.06.2018:

100 долларов США - 2631.5543

100 евро - 3051.5504

100 польских злотых - 712.8625

100 российских рублей - 4.1981

100 швейцарских франков - 2636.3286

100 юаней - 409.8076

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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