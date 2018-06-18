Курс валют от НБУ: доллар резко подскочил в цене

На понедельник, 18 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,31 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 23 копейки.
При этом курс евро снизился на 24 копейки и составил 30,51 грн/€.
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Курсы валют на 18.06.2018:
100 долларов США - 2631.5543
100 евро - 3051.5504
100 польских злотых - 712.8625
100 российских рублей - 4.1981
100 швейцарских франков - 2636.3286
100 юаней - 409.8076
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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