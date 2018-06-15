Каким будет курс доллара до 22 июня – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26-26,5 грн/$ на межбанковском и 25,9-26,4 грн/$ – на наличном рынке.

Валютные торги понедельника оказались достаточно предсказуемыми. Рынок находился в некоторой стабильности, и гривне удалось немного укрепиться.

На валютном рынке во вторник больших изменений не произошло, но выиграть от такого развития событий смог Национальный банк. Предложение валюты незначительно превышало спрос и регулятор вышел на рынок с выкупом избытка в "анонимном" формате с помощью платформы Matching. Нацбанк выкупил около $10 млн по цене близкой к 26,09 грн/$. Такие действия регулятора выровняли спрос и предложение на торгах уже к самому завершению сессии.

В среду доллар подорожал. Со стороны импортеров вырос спрос, который быстро почувствовали продавцы валюты. Они решили воспользоваться ситуацией и начали поднимать котировки. В результате за день они выросли на 4 копейки.

В четверг валютный рынок сильно лихорадило. Основной причиной роста котировок стал резкий рост спроса импортеров на фоне очень сдержанного предложения. Продавцы придерживали валюту, ожидая максимальных котировок. И игра "на повышение" им удалась.

Валютный рынок в пятницу не на шутку лихорадило. Спрос значительно превышал предложение с самого начала торгов. Продавцы валюты не спешили с продажей, ожидая дальнейшего роста котировок. Нацбанк в течение недели на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил.