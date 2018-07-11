Курс валют от НБУ: евро резко упал в цене

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Евро упал на 25 копеек
Фото: pixabaу/moerschy

Евро упал на 25 копеек

На среду, 11 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,20 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 4 копейки.

Курс евро также упал, но на 25 копеек и составил 30,69 грн/€.

Курсы валют на 11.07.2018:

100 долларов США - 2620.9172

100 евро - 3069.8803

100 польских злотых - 710.4889

100 российских рублей - 4.1972

100 швейцарских франков - 2635.3166

100 юаней - 394.7536

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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