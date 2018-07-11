Курс валют от НБУ: евро резко упал в цене

На среду, 11 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,20 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 4 копейки.
Курс евро также упал, но на 25 копеек и составил 30,69 грн/€.
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Курсы валют на 11.07.2018:
100 долларов США - 2620.9172
100 евро - 3069.8803
100 польских злотых - 710.4889
100 российских рублей - 4.1972
100 швейцарских франков - 2635.3166
100 юаней - 394.7536
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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