Каким будет курс доллара до 13 июля – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в прогнозируемом диапазоне.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26-26,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

Понедельник на межбанке начался валютным ралли. С начала торгов предложение валюты незначительно превышало спрос, что привело к небольшому укреплению гривни. Затем на рынок вышли покупатели, и ситуация на межбанке изменилась. Причиной роста спроса на валюту стал выход иностранных компаний, которые приобретали ее для репатриации дивидендов. Но особой паники на рынке не наблюдалось, так как участники торгов ждали вторника и выхода на рынок экспортеров с обязательной продажей валюты за 28 и 29 июня, а также 50% от поступлений в понедельник.

Во вторник ситуация на валютном рынке не смогла порадовать укреплением гривни. Весь избыток валюты был поглощен самим рынком.

В среду валютный рынок работал на условиях ТОМ (расчеты в гривне "сегодня", а поставка валюты – "завтра") из-за выходного дня в США. Это традиционно снизило объемы операций. Причем, добрая половина этих операций произошла "внутри" банков, когда продавец и покупатель валюты закрывали свои операции в пределах одного финучреждения и на рынок эти суммы не выходили. Желающих работать на условиях ТОМ было не очень много. Это позволяло спекулянтам фактически играть курсом на небольших сделках, что привело к росту курса доллара в отношении к гривне на 10 копеек.

В четверг с самого начала торговой сессии спрос превышал предложение, и доллар продолжил дорожать. Как только стало понятно, что межбанк перешагнет через отметку 26,5 грн/$, – регулятор вышел на торги с продажей валюты в "анонимном" формате через систему Matching. Это спровоцировало выход на рынок экспортеров, которые ожидали дальнейшего роста котировок. В этот момент покупатели стали немного тянуть с заключением сделок, понимая что ситуация может измениться. В результате доллар начал активно падать, и уже к обеду торги вошли в фазу относительного равновесия спроса и предложения. Для стабилизации ситуации Нацбанк продал в "анонимном" формате около $15 млн.