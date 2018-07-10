Курс валют от НБУ: евро вырос после падения

Во вторник, 10 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,24 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 7 копеек.

При этом, курс евро вырос на 9 копеек и составил 30,94 грн/€.

Курсы валют на 10.07.2018:

100 долларов США - 2624.9754



100 евро - 3094.5835



100 польских злотых - 716.2725



100 российских рублей - 4.1691

100 швейцарских франков - 2657.2072



100 юаней - 396.9094



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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.