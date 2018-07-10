Курс валют от НБУ: евро вырос после падения

Во вторник, 10 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,24 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 7 копеек.
При этом, курс евро вырос на 9 копеек и составил 30,94 грн/€.
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Курсы валют на 10.07.2018:
100 долларов США - 2624.9754
100 евро - 3094.5835
100 польских злотых - 716.2725
100 российских рублей - 4.1691
100 швейцарских франков - 2657.2072
100 юаней - 396.9094
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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