Курс валют от НБУ: евро вырос после падения

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Евро подорожал на 9 копеек
Фото:pixabay/janeb13

Евро подорожал на 9 копеек

Во вторник, 10 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,24 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 7 копеек.

При этом, курс евро вырос на 9 копеек и составил 30,94 грн/€.

Курсы валют на 10.07.2018:

100 долларов США - 2624.9754

100 евро - 3094.5835

100 польских злотых - 716.2725

100 российских рублей - 4.1691

100 швейцарских франков - 2657.2072

100 юаней - 396.9094

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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