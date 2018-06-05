Курс валют от НБУ: евро резко подорожал

На вторник, 5 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,13 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 2 копейки.
При этом, курс евро повысился сразу на 20 копеек и составил 30,67 грн/€.
- Читайте также: Каким будет курс доллара до 8 июня – прогноз Atlant Finance
Курсы валют на 4.06.2018:
100 долларов США - 2613.2875
100 евро - 3067.2155
100 польских злотых - 715.8363
10 российских рублей - 4.2198
100 швейцарских франков - 2656.5179
100 юаней - 408.0589
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
Комментарии
Правила комментирования