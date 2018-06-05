Курс валют от НБУ: евро резко подорожал

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Курс европейской валюты повысился

Курс европейской валюты повысился

На вторник, 5 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,13 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 2 копейки.

При этом, курс евро повысился сразу на 20 копеек и составил 30,67 грн/€.

Курсы валют на 4.06.2018:

100 долларов США - 2613.2875

100 евро - 3067.2155

100 польских злотых - 715.8363

10 российских рублей - 4.2198

100 швейцарских франков - 2656.5179

100 юаней - 408.0589

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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