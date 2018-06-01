Каким будет курс доллара до 8 июня – прогноз Atlant Finance

Короткая неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 25,9-26,4 грн/$ на межбанковском и 25,8-26,3 грн/$ – на наличном рынке.

Во вторник и среду на валютном рынке предложение валюты незначительно превышало спрос, что привело к несущественному укреплению гривни. В целом рынок находился в сбалансированном состоянии. Это устраивало как продавцов, так и покупателей валюты. Основные события происходили на рынке с евро, который значительно терял в своей стоимости. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил.

В четверг окончание месяца стимулировало участников рынка на активную работу по завершению валютных расчетов на отчетную дату. Это сказалось на объемах торговли. Однако, спрос и предложение на рынке в течение торговой сессии были сбалансированы. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил.