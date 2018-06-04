Курс валют от НБУ: после выходных доллар и евро подешевели

На понедельник, 4 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,11 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 1 копейку.
При этом, курс евро упал на 9 копеек и составил 30,47 грн/€.
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Курсы валют на 4.06.2018:
100 долларов США -2611.3944
100 евро - 3047.2361
100 польских злотых - 705.9998
10 российских рублей - 4.1980
100 швейцарских франков - 2642.6469
100 юаней - 406.9330
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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