Курс валют от НБУ: евро резко подешевел

На среду, 16 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,21 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара повысился на 4 копейки.

При этом курс евро снизился сразу на 23 копейки и составил 31,14 грн/€.

Курсы валют на 16.05.2018:

100 долларов США - 2621.0807



100 евро - 3114.6302

100 польских злотых - 727.0888

10 российских рублей - 4.2333

100 швейцарских франков - 2615.1387

100 юаней - 411.9554

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.