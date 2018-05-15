Курс валют от НБУ: доллар подешевел, а евро подорожал

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Доллар подешевел на две копейки

Доллар подешевел на две копейки

На вторник, 15 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,17 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 2 копейки.

При этом курс евро повысился на 11 копеек и составил 31,37 грн/€.

Курсы валют на 15.05.2018:

100 долларов США - 2617.1243

100 евро - 3137.4086

100 польских злотых - 735.9799

10 российских рублей - 4.2370

100 швейцарских франков - 2622.1551

100 юаней - 412.9636

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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