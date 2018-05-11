Каким будет курс доллара до 18 мая – прогноз Atlant Finance

Сегодня математически обоснованным курсом гривни по нашим расчетам должен стать диапазон 26,0-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

На следующей неделе ожидаем гривню в коридоре 25,9-26,4 грн/$за доллар на межбанковском и на наличном рынках.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошел достаточно динамично, гривняя оставалась в прогнозируемом диапазоне.

В понедельник на межбанке доллар частично сдал свои позиции, за день он упал на 6 копеек. Экспортерам явно не хватало гривни, что привело к увеличению предложения валюты при достаточно сдержанном спросе. Импортеры не спешили с покупками накануне выходного дня, а "дочки" иностранных компаний уже скупили основную часть валюты для репатриации дивидендов, что также ситуативно сократило спрос. Хотя рынок и поглотил все предложение валюты, но без помощи регулятора и покупки валюты в формате Matching не обошлось, хотя объемы покупки вряд ли превысили декларируемую сумму в $10 млн. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по покупке или продаже валюты не выходил.

Во вторник на межбанке ситуация изменилась, а гривня не смогла закрепить вчерашний успех. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по покупке или продаже валюты не выходил. Просто особо нечего было выкупать и рынок снова сам поглощал основные объемы предложения.

В четверг гривня смогла вернуть себе часть утраченных ранее позиций. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил, но участники рынка заметили его присутствие на рынке в анонимном формате через систему Matching.