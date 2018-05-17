Курс валют от НБУ: евро продолжил падение

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Гривня еще больше укрепила позиции к европейской валюте
Фото: fdlx.com

Гривня еще больше укрепила позиции к европейской валюте

На четверг, 17 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,20 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара понизился на 1 копейку.

При этом курс евро снизился сразу на 26 копеек составил 30,88 грн/€.

Курсы валют на 17.05.2018:

100 долларов США - 2620.8170

100 евро - 3088.3708

100 польских злотых - 720.0846

10 российских рублей - 4.2065

100 швейцарских франков - 2619.0390

100 юаней - 411.0319

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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