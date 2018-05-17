Курс валют от НБУ: евро продолжил падение

На четверг, 17 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,20 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара понизился на 1 копейку.
При этом курс евро снизился сразу на 26 копеек составил 30,88 грн/€.
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Курсы валют на 17.05.2018:
100 долларов США - 2620.8170
100 евро - 3088.3708
100 польских злотых - 720.0846
10 российских рублей - 4.2065
100 швейцарских франков - 2619.0390
100 юаней - 411.0319
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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