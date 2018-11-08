Курс валют от НБУ: евро подскочил в цене

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Евро вырос на 10 копеек
Фото: pixabay/moerschy

Евро вырос на 10 копеек

На четверг, 8 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,89 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 копеек.

Евро подорожал на 10 копеек и его курс составил 32,04 грн/€.

Курсы валют на 8.11.2018:

100 долларов США – 2789.6958

100 евро – 3204.5236

100 польских злотых – 746.2794

10 российских рублей – 4.2209

100 швейцарских франков – 2800.1779

100 юаней – 403.4603

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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