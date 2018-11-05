Курс валют от НБУ: доллар упал в цене

Доллар подешевел на 2 копейки, а евро подорожал на 3

На понедельник, 5 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,13 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел 2 копейки.

При этом, евро подорожал на 3 копейки и его курс составил 32,11 грн/€.

Курсы валют на 5.11.2018:

100 долларов США – 2813.2823

100 евро – 3211.9244

100 польских злотых – 743.4666

10 российских рублей – 4.2899

100 швейцарских франков – 2812.0508

100 юаней – 408.0603

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.