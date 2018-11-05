Курс валют от НБУ: доллар упал в цене

0 комментировать
Доллар подешевел на 2 копейки, а евро подорожал на 3
Фото: majjed2008

Доллар подешевел на 2 копейки, а евро подорожал на 3

На понедельник, 5 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,13 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел 2 копейки.

При этом, евро подорожал на 3 копейки и его курс составил 32,11 грн/€.

Курсы валют на 5.11.2018:

100 долларов США – 2813.2823

100 евро – 3211.9244

100 польских злотых – 743.4666

10 российских рублей – 4.2899

100 швейцарских франков – 2812.0508

100 юаней – 408.0603

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове