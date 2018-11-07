Курс валют от НБУ: гривня отвоевала "психологический" рубеж у доллара

Гривня отошла от "психологического" уровня в 28 грн/$

На среду, 7 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,95 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 копеек.

Евро в свою очередь подорожал на 9 копеек и его курс составил 31,94 грн/€.

Курсы валют на 6.11.2018:

100 долларов США – 2795.5840



100 евро – 3194.7934



100 польских злотых – 741.4578



10 российских рублей – 4.2363



100 швейцарских франков – 2787.7778



100 юаней – 404.3275



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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.