Курс валют от НБУ: евро подорожал после выходних

На понедельник, 19 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,75 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 2 копейки.

При этом, евро подорожал на 10 копеек – до 31,49 грн/€.

Курсы валют на 19.11.2018:

100 долларов США – 2775.4970

100 евро – 3149.0789

100 польских злотых – 729.7305

10 российских рублей – 4.2057

100 швейцарских франков – 2754.8586

100 юаней – 399.3303

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.