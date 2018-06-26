Курс валют от НБУ: евро подорожал, доллар подешевел

На вторник, 26 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,17 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 копеек.
Курс евро тем временем подорожал на 6 копеек и составил 30,62 грн/€.
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Курсы валют на 26.06.2018:
100 долларов США - 2617.3625
100 евро - 3062.3141
100 польских злотых - 706.0904
100 российских рублей - 4.1579
100 швейцарских франков - 2651.5838
100 юаней - 400.4700
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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