Курс валют от НБУ: евро подорожал, доллар подешевел

На вторник, 26 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,17 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 копеек.

Курс евро тем временем подорожал на 6 копеек и составил 30,62 грн/€.

Курсы валют на 26.06.2018:

100 долларов США - 2617.3625



100 евро - 3062.3141



100 польских злотых - 706.0904



100 российских рублей - 4.1579



100 швейцарских франков - 2651.5838



100 юаней - 400.4700



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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.