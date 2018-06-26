Курс валют от НБУ: евро подорожал, доллар подешевел

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Европейская валюта укрепляет свои позиции
Фото: pixabay/1588877

Европейская валюта укрепляет свои позиции

На вторник, 26 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,17 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 6 копеек.

Курс евро тем временем подорожал на 6 копеек и составил 30,62 грн/€. 

Курсы валют на 26.06.2018:

100 долларов США - 2617.3625

100 евро - 3062.3141

100 польских злотых - 706.0904

100 российских рублей - 4.1579

100 швейцарских франков - 2651.5838

100 юаней - 400.4700

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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