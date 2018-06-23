Каким будет курс доллара до 29 июня – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26-26,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынках.

Торги в понедельник оказались достаточно сложными для гривни. Несмотря на приближение выплат бюджетных платежей экспортеры не спешили расставаться с валютой, продавая в основном только обязательные объемы. Логика экспортеров была простой: пока курс растет – особенно спешить и сбрасывать валюту не надо. Это создавало негативный для гривни психологический настрой, и еще больше загоняло рынок в ожидания продолжения девальвации. Импортеры также не спешили с покупкой дорогого доллара и решили выжидать, покупая при этом только ту сумму, которая была необходима для обслуживания международных контрактов.

Во вторник доллар продолжил активно дорожать на межбанке. Опасность ситуации заключалась не только в росте объемов спроса на валюту на торгах, но и в том, что постепенно на это начинал реагировать наличный рынок. Это грозило двойным негативным эффектом: активный рост безналичных котировок приводил к увеличению официального курса и, как следствие, – он будет заложен в цены энергоносителей, импортных товаров и прочего. Бороться с этой проблемой государство и бизнес будут только перекладывая эти расходы на плечи рядовых потребителей. Тогда о низком уровне инфляции можно будет сразу забыть. Наличный рынок не только активизировался на скачках котировок, но и сам становится одним из главных стимуляторов дальнейшего увеличения дисбаланса на валютном рынке. Пока что спекулянты скупают валюту через обменники и продают ее дороже на межбанке. Это приводит к самовозбуждению обоих сегментов валютного рынка и грозит серьезной девальвацией. НБУ был вынужден продавать валюту в пределах котировок 26,46 грн/$. Именно эти вливания смогли остановить взлет доллара на отметке 26,46 грн/$ и не дали курсу дойти до 26,5 грн/$. В результате за день доллар подорожал почти на 10 копеек.

В среду после нескольких дней активного роста курс снова взлетел, чем вызвал очередную волну спекулятивного ажиотажа по скупке валюты, а затем также активно обвалился ниже утренних котировок. В целом, благодаря действиям НБУ рынок развернулся, так как регулятор вышел на рынок в анонимном формате, продав около $10 млн в пределах 26,5 грн/$. После этого на рынок вышли экспортеры, понимая, что регулятор не позволит курсу преодолеть этот рубеж. Это и изменило растущий тренд.

В четверг предложение валюты несколько превышало спрос, что в общем за день привело к усилению национальной валюты на 4 копейки.

В пятницу доллар на межбанке подешевел по отношению к гривне. Основная причина — рост продаж валюты со стороны экспортеров на фоне сдержанного спроса. Экспортерам нужна гривня для завершения бюджетных расчетов. Тем более, что суббота — рабочий день в банках — без валютного межбанка, но с возможностью проведения любых операций в нацвалюте. Так что гривня, зачисленная от продажи валюты в пятницу — им была нужна. Регулятор скупал валюту в тихом формате через систему Matching. Всю неделю НБУ на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил.