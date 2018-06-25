Курс валют от НБУ: доллар и евро сохранили свои позиции

На понедельник, 25 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,23 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар сохранил свои позиции.

Курс евро также остался прежним и составил 30,56 грн/€.

Курсы валют на 25.06.2018:

100 долларов США - 2623.8901

100 евро - 3056.3072

100 польских злотых - 708.3311

100 российских рублей - 4.1491

100 швейцарских франков - 2649.8242

100 юаней - 403.7981

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.