Курс валют от НБУ: евро подорожал

На четверг, 11 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,00 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 2 копейки.

При этом евро подорожал на 19 копеек и его курс составил 32,39 грн/€.

Курсы валют на 12.10.2018:

100 долларов США – 2798.4519



100 евро – 3239.2081



100 польских злотых – 750.3899



10 российских рублей – 4.1910



100 швейцарских франков – 2833.9528



100 юаней – 404.9921



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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.