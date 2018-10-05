Доллар отступает. Каким будет его курс до 12 октября – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 28-28,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В понедельник с самого начала торговой сессии спрос и предложение достаточно быстро сбалансировались. Начало нового квартала привело к снижению активности на межбанке и к динамике котировок.

Во вторник активность на межбанке выросла. С самого открытия межбанковского валютного рынка курс находится в режиме шаткого равновесия, а отсутствие давления со стороны наличного рынка позволило укрепить позиции нацвалюты

В среду с самого открытия торговой сессии "дочки" иностранных компаний вышли с покупкой доллара. Видя, что спрос на валюту растет, продавцы придержали основные объемы, чтобы потом продать подороже. Это сработало, и курс вырос. Но в районе обеда, когда экспортеры вышли на рынок с основными объемами, оказалось, что покупатели валюты уже приобрели весь необходимый объем. В результате чего предложение валюты на межбанке превысило спрос и гривне удалось отвоевать утраченные утром позиции.

В четверг с самого начала торговой сессии предложение валюты превышало спрос. Спрос со стороны "дочек" иностранных компаний, которые покупают валюту для репатриации дивидендов, был быстро перекрыт. Дефицит гривни в банковской системе сохранился: Госказначейство перечисляет возмещение НДС в достаточно скромных объемах. Низкий платежеспособный спрос со стороны населения привел к достаточно сдержанному спросу на валюту. В результате НБУ вышел на рынок со скупкой валюты в "анонимном" формате через Matching, и покупал валюту в течение дня в пределах коридора 28,16-28,19 грн/$. Регулятор купил около $25 млн.

В пятницу гривня продолжила укрепляться на межбанке, а НБУ снова удалось пополнить золотовалютные резервы. С самого начала торговой сессии предложение превышало спрос и котировки начали снижаться. Дождавшись снижения до уровня 28,05-28,08 грн/$ на торги вышел регулятор со скупкой доллара в "анонимном" формате через Matching. Купил НБУ на межбанке около $10 млн. После того как Нацбанк выкупил с рынка излишек валюты, спрос и предложение сбалансировались, а котировки немного подросли.

На межбанковский рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты Нацбанк в эти дни не выходил.