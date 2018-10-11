Курс валют от НБУ: доллар упал в цене

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Доллар подешевел на 8 копеек
Фото: НВ

Доллар подешевел на 8 копеек

На четверг, 11 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,00 грн/$.

 Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 8 копеек.

При этом евро подорожал на 9 копеек и его курс составил 32,20 грн/€.

Курсы валют на 11.10.2018:

100 долларов США – 2800.2897

100 евро – 3220.3332

100 польских злотых – 747.2464

10 российских рублей – 4.2311

100 швейцарских франков – 2821.8832

100 юаней – 404.4578

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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