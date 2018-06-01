Курс валют от НБУ: евро подорожал

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Евро подорожал на 16 копеек
Фото: pixabay/moerschy

Евро подорожал на 16 копеек

На пятницу, 1 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 1 копейку.

При этом, курс евро вырос на 16 копеек и составил 30,56 грн/€.

Курсы валют на 1.06.2018:

100 долларов США - 2612.2310

100 евро - 3056.0490

100 польских злотых - 704.7915

10 российских рублей - 4.1755

100 швейцарских франков - 2651.4394

100 юаней - 407.7396

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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