Курс валют от НБУ: евро подорожал

На пятницу, 1 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,12 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 1 копейку.
При этом, курс евро вырос на 16 копеек и составил 30,56 грн/€.
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Курсы валют на 1.06.2018:
100 долларов США - 2612.2310
100 евро - 3056.0490
100 польских злотых - 704.7915
10 российских рублей - 4.1755
100 швейцарских франков - 2651.4394
100 юаней - 407.7396
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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