Каким будет курс доллара до 1 июня – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 26-26,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 25,9-26,4 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынках.

В понедельник на межбанке доллар продолжил дешеветь. Видимо, большинство участников торгов еще не полностью рассчитались с бюджетом, или еще не получили основных сумм возмещения НДС. При этом экспортеры сохранили предложение валюты на валютном рынке. Это приводило к увеличению продаж доллара и евро на торгах и сработало на укрепление гривни. Выиграл от такого развития событий Нацбанк. Хотя регулятор и не выходил на межбанковский валютный рынок в формате аукциона ни с продажей, ни с покупкой валюты. Он активно участвовал в торгах с помощью платформы Matching – тихо скупая валюту. Купил НБУ около $20 млн. Это в конечном итоге снизило давление на курс и остановило дальнейшее падение доллара на уровне выше 26,05 грн.

Во вторник на валютных торгах доллар вновь подешевел. Предложение превышало спрос и доллар не удержался. Хотя значительная часть предложения валюты была поглощена самим рынком, НБУ снова скупал валюту в "анонимном" режиме через Matching. Сумма выкупа составила около $10 млн. Это удержало доллар выше отметки 26,05 грн/$. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона по покупке или продаже валюты не выходил.

В среду на межбанке доллар снова просел. Особого падения не произошло, но снова главной причиной незначительного падения котировок стали действия Нацбанка. Регулятор явно не хочет падения курса ниже психологической отметки в 26 грн/$ и активно поддерживает американскую валюту, выкупая избыток предложения в анонимном режиме через Matching. Скупил регулятор около $10 млн. На межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты Нацбанк не выходил.

В четверг на торгах доллар вырос. Причиной изменения курсового тренда стали возмещения НДС крупным экспортерам со стороны Госказначейства. Рост ликвидности в банковской системе был достаточно стремительным. Корсчета выросли на утро 24 мая на 4,9 млрд грн – до 55,7 млрд грн. Это немедленно сказалось на настроениях участников рынка. Экспортеры продавали только обязательные 50% поступлений и не очень-то спешили с остальными продажами, ожидая роста котировок. В свою очередь покупатели занервничали, опасаясь роста курса доллара. Логика продавцов – выжидать с продажей в расчете на подорожание валюты – сработала: покупатели быстро согласились с изменением тренда на торгах и психологически уже были настроены на рост котировок. Значительную часть всего предложения поглотил сам рынок. Это накануне трехдневных выходных неудивительно. Все спешили закрыть свои основные соглашения именно в этот день, не оставляя их на последний предпраздничный. Нацбанк на межбанковский рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты не выходил.