Курс валют от НБУ: гривня укрепила свои позиции

На среду, 30 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,09 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 5 копеек.

При этом, курс евро также опустился на 36 копеек и составил 30,16 грн/€.

Курсы валют на 30.05.2018:

100 долларов США - 2609.8943

100 евро - 3016.5158

100 польских злотых - 699.7253

10 российских рублей - 4.1664

100 швейцарских франков - 2619.1854

100 юаней - 406.6810

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.