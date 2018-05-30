Курс валют от НБУ: гривня укрепила свои позиции

На среду, 30 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,09 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара опустился на 5 копеек.
При этом, курс евро также опустился на 36 копеек и составил 30,16 грн/€.
- Читайте также: Каким будет курс доллара до 1 июня - прогноз Atlant Finance
Курсы валют на 30.05.2018:
100 долларов США - 2609.8943
100 евро - 3016.5158
100 польских злотых - 699.7253
10 российских рублей - 4.1664
100 швейцарских франков - 2619.1854
100 юаней - 406.6810
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
Комментарии
Правила комментирования