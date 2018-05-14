Курс валют от НБУ: евро подорожал

На понедельник, 14 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,19 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара остался без изменений.
При этом курс евро повысился на 15 копеек и составил 31,26 грн/€.
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Курсы валют на 14.05.2018:
100 долларов США - 2619.8009
100 евро - 3126.4704
100 польских злотых - 734.1890
10 российских рублей - 4.2436
100 швейцарских франков - 2620.0204
100 юаней - 413.7075
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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