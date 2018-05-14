Курс валют от НБУ: евро подорожал

На понедельник, 14 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,19 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара остался без изменений.

При этом курс евро повысился на 15 копеек и составил 31,26 грн/€.

Курсы валют на 14.05.2018:

100 долларов США - 2619.8009

100 евро - 3126.4704

100 польских злотых - 734.1890

10 российских рублей - 4.2436

100 швейцарских франков - 2620.0204

100 юаней - 413.7075

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.