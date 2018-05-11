Курс валют от НБУ: гривня укрепила позиции

На пятницу, 11 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,19 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара упал на 2 копейки.

Курс евро также упал, но на 1 копейку, и составил 31,11 грн/€.

Курсы валют на 11.05.2018:

100 долларов США - 2619.2160

100 евро - 3111.1048

100 польских злотых - 733.0077

10 российских рублей - 4.1892

100 швейцарских франков - 2612.6174

100 юаней - 412.5094

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.