Курс валют от НБУ: евро подешевел, а доллар подорожал

На среду, 27 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,18 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 копейку.
Курс евро тем временем подешевел на 6 копеек и составил 30,56 грн/€.
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Курсы валют на 27.06.2018:
100 долларов США - 2618.9170
100 евро - 3056.7999
100 польских злотых - 704.1695
100 российских рублей - 4.1709
100 швейцарских франков - 2648.1850
100 юаней - 398.2853
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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