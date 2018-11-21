Курс валют от НБУ: евро немного подешевел

Курс евро опустился всего на две копейки

На среду, 21 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,76 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар не изменился.

При этом евро подешевел на 2 копейки – до 31,70 грн/€.

Курсы валют на 21.11.2018:

100 долларов США – 2776.3875

100 евро – 3170.9122

100 польских злотых – 734.3984

10 российских рублей – 4.2331

100 швейцарских франков – 2799.1809

100 юаней – 399.8679

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.