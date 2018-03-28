Курс валют от НБУ: евро подешевел

На среду, 28 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,30 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара остался без изменений.
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Курс евро подешевел на 9 копеек и составляет 32,55 грн/€.
Курсы валют на 28.03.2018:
100 долларов США - 2630.6270
100 евро - 3255.6640
100 польских злотых - 771.5575
10 российских рублей - 4.6010
100 швейцарских франков - 2767.4804
100 юаней - 418.8427
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С 31 марта 2015 Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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