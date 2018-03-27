Курс валют от НБУ: евро заметно подскочил

На вторник, 27 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,30 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 4 копейки.

Курс евро также повысился - на 22 копейки и составляет 32,64 грн/€.

Курсы валют на 27.03.2018:

100 долларов США - 2630.4390



100 евро - 3264.6378



100 польских злотых - 771.7820

10 российских рублей - 4.6145

100 швейцарских франков - 2781.0187

100 юаней - 418.9515

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.