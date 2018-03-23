Каким будет курс доллара до 30 марта – прогноз Atlant Finance

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26-26,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынках.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня была в рамках прогнозируемого диапазона.

В понедельник ситуация на межбанке оказалась неоднозначной. С самого начала торгов предложение незначительно превышало спрос. Но ближе к полудню ситуация полностью изменилась, и уже спрос начал превышать предложение. Экспортеры начали придерживать валютную выручку ожидая роста котировок. В результате этого спрос и предложение сбалансировались. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в форме аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

Вторник стал удачным днем ​​для тех, кто хотел купить валюту подешевле. С самого начала торгов на рынке предложение валюты незначительно превышало спрос. Но ближе к полудню крупные импортеры постепенно увеличили объемы покупки валюты, чем сбалансировали рынок. Это привело к незначительному росту курса доллара на межбанке. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

В среду укрепление позиций гривни продолжилось. Предложение валюты превышало спрос, что и привело к укреплению национальной валюты. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

В четверг доллар продолжил падать на межбанке. Основными причинами укрепления гривни были достаточно активные продажи валюты экспортерами для обеспечения бюджетных расчетов. Ближайшие изменения на межбанковском рынке произойдут ближе к концу месяца, когда будут проведены операции казначейства по возмещению НДС. Они в свою очередь приведут к росту банковской ликвидности, что и повлияет на формирование валютного курса. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

В пятницу доллар подрос на межбанке. Главной причиной этого стало снижение объемов продаж валюты экспортерами на фоне роста спроса со стороны импортеров. С самого начала торговой сессии спрос превышал предложение, а экспортеры пытались продать валюту подороже. НБУ на межбанковский валютный рынок в формате аукциона с покупкой или продажей валюты на рынок не выходил.