Курс валют от НБУ: евро ощутимо подешевел

На четверг, 3 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,15 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился еще на 4 копейки.

Курс евро также снизился - сразу на 21 копейку и составляет 31,40 грн/€.

Курсы валют на 03.05.2018:

100 долларов США - 2615.5067

100 евро - 3140.4389

100 польских злотых - 734.5197

10 российских рублей - 4.2186

100 швейцарских франков - 2626.4438

100 юаней - 411.3052

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.