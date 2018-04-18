Курс валют от НБУ: евро подешевел

На среду, 18 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,08 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара не изменился.

Между тем курс евро упал на 4 копейки и составляет 32,23 грн/€.

Курсы валют на 18.04.2018:

100 долларов США - 2608.2873

100 евро - 3223.0606

100 польских злотых - 774.7369

10 российских рублей - 4.2657

100 швейцарских франков - 2706.6347

100 юаней - 415.1342

Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.