Курс валют от НБУ: евро подешевел

На среду, 18 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,08 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара не изменился.
Между тем курс евро упал на 4 копейки и составляет 32,23 грн/€.
Курсы валют на 18.04.2018:
100 долларов США - 2608.2873
100 евро - 3223.0606
100 польских злотых - 774.7369
10 российских рублей - 4.2657
100 швейцарских франков - 2706.6347
100 юаней - 415.1342
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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