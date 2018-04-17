Курс валют от НБУ: доллар подешевел, а евро подорожал

На вторник, 17 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,08 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 4 копейки.
Между тем курс евро вырос на 10 копеек и составляет 32,27 грн/€.
Курсы валют на 17.04.2018:
100 долларов США - 2608.9279
100 евро - 3227.2438
100 польских злотых - 775.2766
10 российских рублей - 4.1891
100 швейцарских франков - 2716.9926
100 юаней - 415.2078
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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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