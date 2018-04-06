Каким будет курс доллара до 13 апреля – прогноз Atlant Finance

На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.

По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 26,2-26,7 грн/$ в коридоре 25,8-26,3 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынках.

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках прогнозируемого диапазона.

В понедельник доллар подешевел на 5 копеек, а Нацбанк должен был выйти на межбанковский рынок с выкупом доллара в формате "запрос лучшего курса". В связи с пасхальными праздниками в США и Европе украинский валютный рынок работал с долларом и евро на условиях расчетов ТОМ (расчеты в гривне "сегодня", а поставка валюты – "завтра"). Такой формат не интересен многим клиентам, и они пытались перенести свои валютные операции на следующий рабочий день. Желающих покупать валюту на этих условиях было не очень много, а вот провести обязательные продажи по валютной выручке экспортеров – было необходимо. Это и привело к росту предложения валюты на фоне низкого спроса и ситуативного падения курса доллара на 5 копеек. Валюта просела бы еще больше, но на рынок вышел НБУ с выкупом доллара через "запрос лучшего курса" в первой половине дня.

Во вторник отсутствие объемов обязательной продажи валюты в связи с ее продажей украинскими клиентами днем ранее на условиях ТОМ привело к значительному превышению спроса над предложением. Экспортеры диктовали свои условия, понимая, что покупателям особенно некуда деваться. Поэтому продавцы валюты ждали максимального уровня котировок. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке доллара не выходил.

В среду доллар вырос на межбанке. Спрос на валюту превышал предложение в течение всей торговой сессии. Нацбанк на межбанковский валютный рынок в формате аукциона по продаже или покупке валюты не выходил.

Четверг превзошел все ожидания рынка, а гривня быстро усиливалась. В результате НБУ пришлось объявить аукцион по покупке валюты в размере $50 млн при предложении банков на $110 млн. Покупал регулятор по цене не выше 26,05 грн/$. Выкупленный объем валюты позволил не допустить усиления гривни ниже уровня в 26 грн/$. В пользу украинской нацвалюте сыграло еще и приближение трехдневных пасхальных выходных. Клиенты пытались завершить все свои валютные расчеты.