Курс валют от НБУ: евро и доллар укрепились

На понедельник, 24 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,26 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 копейку.

Курс евро также повысился - на 9 копеек и составляет 32,42 грн/€.

Курсы валют на 26.03.2018:

100 долларов США - 2626.5478



100 евро - 3242.7359



100 польских злотых - 767.2935

10 российских рублей - 4.5993

100 швейцарских франков - 2770.8587

100 юаней - 415.8687

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.