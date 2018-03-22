Курс валют от НБУ: доллар незначительно подешевел

На четверг, 22 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,28 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 2 копейки.
Курс евро остался без изменений и составляет 32,28 грн/€.
Курсы валют на 22.03.2018:
100 долларов США - 2628.0974
100 евро - 3228.8805
100 польских злотых - 762.1755
10 российских рублей - 4.5710
100 швейцарских франков - 2757.6057
100 юаней - 415.1833
- Читайте также: Постоянное обновление динамики обмена валют
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
Комментарии
Правила комментирования