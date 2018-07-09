Курс валют от НБУ: евро и доллар снизились в цене

0 комментировать
Гривня начинает неделю с укрепления

Гривня начинает неделю с укрепления

На понедельник, 9 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,31 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 11 копеек.

Курс евро подешевел также, на 9 копеек и составил 30,85 грн/€.

Курсы валют на 09.07.2018:

100 долларов США - 2631.5950

100 евро - 3085.2820

100 польских злотых - 706.4183

100 российских рублей - 4.1691

100 швейцарских франков - 2651.9529

100 юаней - 395.8687

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове