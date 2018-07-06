Курс валют от НБУ: евро заметно подорожал

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Европейская валюта укрепляет свои позиции

Европейская валюта укрепляет свои позиции

На пятницу, 6 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,42 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел  на 1 копейку.

Курс евро  подорожал, на 17 копеек и составил 30,94 грн/€.

Курсы валют на 06.07.2018:

100 долларов США - 2642.9780

100 евро - 3094.6629

100 польских злотых - 710.1597

100 российских рублей - 4.1779

100 швейцарских франков - 2664.8264

100 юаней - 398.4271

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С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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