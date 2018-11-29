Курс валют от НБУ: евро и доллар продолжили рост

На четверг, 29 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,26 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 16 копеек.

Евро также подорожал на 6 копеек – до 31,89 грн/€.

Курсы валют на 29.11.2018:

100 долларов США – 2826.9049

100 евро – 3189.8795

100 польских злотых – 742.6442

10 российских рублей – 4.2228

100 швейцарских франков – 2829.6633

100 юаней – 406.5405

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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.