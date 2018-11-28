Курс валют от НБУ: доллар перепрыгнул отметку в 28 грн

На среду, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,10 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 21 копейку.
Евро также подорожчал на 13 копеек – до 31,83 грн/€.
Курсы валют на 28.11.2018:
100 долларов США – 2810.5334
100 евро – 3183.7722
100 польских злотых – 742.1035
10 российских рублей – 4.2086
100 швейцарских франков – 2815.2553
100 юаней – 404.5043
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С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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