Курс валют от НБУ: доллар перепрыгнул отметку в 28 грн

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Доллар подорожал на 21 копейку
Фото: flickr/majjed2008

Доллар подорожал на 21 копейку

На среду, 28 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,10 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 21 копейку.

Евро также подорожчал на 13 копеек – до 31,83 грн/€.

Курсы валют на 28.11.2018:

100 долларов США – 2810.5334

100 евро – 3183.7722

100 польских злотых – 742.1035

10 российских рублей – 4.2086

100 швейцарских франков – 2815.2553

100 юаней – 404.5043

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

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