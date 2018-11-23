Доллар не сдается. Каким будет его курс до 30 ноября – прогноз Atlant Finance

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла достаточно динамично, гривня оставалась в рамках предыдущего прогноза.
На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27,5-28 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.
По оценкам экспертов, на следующей неделе гривня будет в коридоре 27,7-28,2 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.
Несмотря на благоприятный для национальной валюты период – время налоговых платежей – в понедельник на межбанке доллар не уступал гривне. Сокращение банковской ликвидности – коррсчета банков на утро понедельника уменьшились сразу на 4,8 млрд грн, до 50,4 млрд грн – свидетельствовало о том, что национальная валюта имеет все шансы для укрепления.
Во вторник несмотря на влияние бюджетного фактора и значительного снижения ликвидности в банковской системе – на утро вторника коррсчета упали еще на 4,8 млрд грн, до 45,6 млрд грн – гривня фактически перестала укрепляться. Казалось бы, в самый благоприятный для нее период на межбанке не наблюдается особого избытка валюты, а курс так и не может преодолеть уровень в 27,7 грн. Как только котировки приближаются к данному уровню, на рынок выходят покупатели валюты, выкупая все излишки доллара. Это говорит о том, что для крупных игроков сейчас важен даже не сам факт присутствия валюты на межбанке, а ее цена. Как только основная масса клиентов рассчитается с бюджетом – спрос на валюту начнет активно расти на фоне сдержанного предложения и новая коррекция курса уже не за горами.
Среда на валютном рынке прошла достаточно удачно для гривни. Сам сценарий торгов очень напоминал предыдущий день, но с поправкой на то, что на следующий день долларовый межбанк должен работать на условиях ТОМ. В США будет выходной – День благодарения. Многие компании спешили закрыть свои операции, чтобы успеть своевременно оплатить свои валютные контракты и не зависнуть с долларом как минимум до пятницы. К полудню предложение валюты начало превышать спрос, что позволило НБУ выйти на рынок в анонимном формате с покупкой доллара. Это послужило сигналом для участников рынка, что снижение котировок больше не будет. И к покупкам присоединились и другие покупатели, которые выжидали падения котировок. В результате регулятору удалось купить около $15 млн.
Четверг на валютном рынке прошел достаточно прогнозируемо, как для дня работы межбанке по доллару на условиях ТОМ. Работа в таком формате не интересна большинству участников, так как позволяет покупателям сразу перечислить валюту – ее поставки проходит следующим днем, а вот рассчитываться за нее приходится "сегодня". Такой ресурсный разрыв поставки гривни и доллара приводит к тому, что значительная часть компаний просто переносят свои операции на следующий рабочий день. Именно так и поступили в четверг многие участники торгов. Тренд по курсу и соотношение спроса и предложения полностью зависели от выхода крупных продавцов доллара с обязательными продажами. Именно они составили основной объем предложения доллара на торгах. Покупатели не спешили с соглашениями, выжидая оптимально низкого курса.
На межбанковский рынок в формате аукциона с продажей или покупкой валюты Нацбанк в эти дни не выходил.
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